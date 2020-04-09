Kolonya ve dezenfektan yüklü tır kaza yaptı

Sakarya'da kolonya ve dezenfektan yüklü tırın refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı 09.04.2020 - 05:38

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Konya'dan İstanbul'a seyreden Celal P. idaresindeki kolonya ve dezenfektan yüklü tır, D-650 kara yolunun Alifuatpaşa mevkisindeki refüjdeki bariyerlere ve tabelalara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırda sıkışan sürücü Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunun Sakarya istikametinde trafik, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından normale döndü. 

SAHTE KOLONYA VE DEZENFEKTAN NASIL ANLAŞILIR?

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