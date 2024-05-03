Koltuk fabrikası iflas etti: Alacaklılardan yağma girişimi

Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde faaliyette bulunan koltuk fabrikası iflas etti.

İflas haberini duyan alacaklı olan tedarikçiler ile firma çalışanları dün saat 22.00 sıralarında fabrikanın mağaza ve deposuna giderek içeride bulunan koltukları TIR'lara yüklemeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yağmalama yapan şahısları engelledi.