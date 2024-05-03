Koltuk fabrikası iflas etti: Alacaklılardan yağma girişimi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iflas eden koltuk fabrikasının alacaklıları, firmanın mağazasını ve depodaki satışa hazır koltuk takımlarını yağmalamak istedi.

Koltuk fabrikası iflas etti: Alacaklılardan yağma girişimi

-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde faaliyette bulunan koltuk fabrikası iflas etti.

haberini duyan alacaklı olan tedarikçiler ile firma çalışanları dün saat 22.00 sıralarında fabrikanın mağaza ve deposuna giderek içeride bulunan koltukları TIR'lara yüklemeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. Ekipler yağmalama yapan şahısları engelledi.

Koltuk fabrikası iflas etti: Alacaklılardan yağma girişimi - 1

Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

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