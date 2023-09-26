KOMEK başvuruları 2023: KOMEK kayıt başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? (Konya KOMEK kurs kayıt ekranı)

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) başvuruları bugün itibarıyla başladı. KOMEK kurs kaydı yaptırmak isteyen adaylar başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını sorguluyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamayla birlikte, KOMEK kurs kayıt ekranı erişime açıldı. Peki, 2023 KOMEK kayıt başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

KOMEK başvuruları 2023: KOMEK kayıt başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? (Konya KOMEK kurs kayıt ekranı)

Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) akademik takvimiyle ilgili bilgilendirmede bulundu. KOMEK güz ve bahar dönemi 2023-2024 dönemi kayıt başvuruları 26 Eylül - 9 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak.

KOMEK KURSLARINA NASIL YAPILIR?

KOMEK'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda; "KOMEK güz dönemi kayıtlarına hazır mısın? 26 Eylül'de tüm eğitim alanlarımızda kayıtlarımız başlıyor. "denildi.

KOMEK başvuruları http://konya.bel.tr ve http://komek.org.tr adreslerinden alınıyor.

KOMEK KURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

KOMEK başvuruları 2023: KOMEK kayıt başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? (Konya KOMEK kurs kayıt ekranı) - 1

KOMEK KURS BRANŞLARI NELERDİR?

KOMEK kursları yeni dönemde, Model Uçak (ATA) Yapımı, Elde Maraş İşi, Rusça, Seramik, Çini İşlemeciliği, Java ile Programlama, Kısa Film Yapımı, Kaligrafi, Minyatür Sanatı, Bisiklet Kullanma Eğitimi, Ses Eğitimi, İlmihal gibi alanlar olmak üzere 366 branşta eğitim verilecek.

Ayrıca yüz yüze eğitimlerde ilk kez açılacak branşlar arasında; Ahşap Tasarım ve Modelleme, Vantrolog, Türk Halk Oyunları, Kangoo Jumps, Alçı Rölyef (Sculpture Painting) Eğitimi, Görme Engellilere Yönelik Braille Satranç, Reformer Pilates, Spinning, Depreme Hazırlık ve Okuma gibi eğitimler bulunuyor.

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