Komşu iki aile arasında bıçaklı kavga: 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Erdoğan Sokak'taki bir apartmanda gürültü yapıldığı iddiasıyla komşu iki aile arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Komşu aileler arasında zaman zaman gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.

