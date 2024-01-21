Komşu iki aile arasında bıçaklı kavga: 4 kişi yaralandı

Başkent Ankara'da komşu iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Komşu iki aile arasında bıçaklı kavga: 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Erdoğan Sokak'taki bir apartmanda gürültü yapıldığı iddiasıyla komşu iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.
Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Komşu aileler arasında zaman zaman gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.

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