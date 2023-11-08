Komşuları şikayet etti: Polisler gelince kafasına silah dayadı

Ekipler tarafından uyarılan şahıs, elinde bulunan tabancanın namlusuna mermi sürdü. Olayın ardından destek için çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şahıs bu sırada zaman zaman balkona çıkarak elinde bulunan silahı kafasına dayadı. Şahsın kapıyı içerden kilitlemesi ve açmaması üzerine olay yerine özel hareket polisler de sevk edildi.

Şahıs 1 saat süren ikna çalışmasının ardından kapıyı açarak teslim oldu. Gözaltına alınan Rüştü K., ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.