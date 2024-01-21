Komşuların 'gürültü' kavgasında 4 kişiyi bıçakla yaraladı

Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesine bağlı Şevkat Mahallesi, Erdoğan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı apartmanda oturan iki aile arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda 1 kişi, 4 komşusunu bıçakla yaraladı. Apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.



Dört kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.