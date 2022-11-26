Kömür yığını altında kalan genç işçi yaşamını yitirdi

Manisa'nın Soma ilçesinde, temizlik için girdiği kömür silosunda üzerine kömür boşaltılan genç işçi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kömür yığını altında kalan genç işçi yaşamını yitirdi

'nın Soma ilçesinde, kömür silosunun içerisini temizlediği sırada üzerine kömür boşaltıması sonucu ağır yaralanan Samet Can Çakır (19), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen perşembe günü Soma'da faaliyet gösteren özel bir madende meydana geldi. Samet Can Çakır, temizlik amacıyla kömür silosunun içine girdi. Çakır temizlik yaptığı sırada, kepçeyle siloya kömür boşaltıldı. Kömür yığınları altında kalarak ağır yaralanan Çakır, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakır, doktorların çabalarına rağmen bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...