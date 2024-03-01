Komutanlardan İran sınırında inceleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, bazı ordu ve hudut komutanlıklarında denetlemelerde bulundu, Erzincan ve Iğdır valiliklerini ziyaret etti.



Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gürak’ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile 3. Ordu Komutanlığı’nda, 5. Hudut Tugay Komutanlığı’nda ve İran hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.



Gürak ve Bayraktaroğlu’nun Erzincan ve Iğdır valiliklerini de ziyaret ettiği aktarılan paylaşımda, denetleme ve ziyaretlerin görüntülerine yer verildi.