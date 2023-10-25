Konteyner kentte, akıma kapılıp öldü

Kahramanmaraş'ta konteynerlerin yükseltilmesi için yapılan çalışmalarda, vincin bomu elektrik teline temas etti.
Bu sırada çalışmaları izleyen Mehmet Çetindağlı, vincin bomunun ucundaki kancaya dokununca elektrik akımına kapıldı. Bu sırada konteynere sıçrayan kıvılcımlar ise yangına neden oldu.
İhbarla bölgeye çok sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vücudunun büyük bölümü yanan Çetindağlı, hastanede hayatını kaybetti.
Çetindağlı'nın yanan konteynerde eşi Ayşe Çetindağlı ile kaldığı, olay sırasında kadının yevmiye ile ekmek yapmak için köye gittiğini, acı haberi burada aldığı öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, vinç operatörü gözaltına alındı.
Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya da konteyner kente gelerek ekiplerden bilgi aldı.
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