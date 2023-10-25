Konteyner kentte, akıma kapılıp öldü

Kahramanmaraş'ta konteynerlerin yükseltilmesi için yapılan çalışmalarda, vincin bomu elektrik teline temas etti.

Bu sırada çalışmaları izleyen Mehmet Çetindağlı, vincin bomunun ucundaki kancaya dokununca elektrik akımına kapıldı. Bu sırada konteynere sıçrayan kıvılcımlar ise yangına neden oldu.

İhbarla bölgeye çok sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vücudunun büyük bölümü yanan Çetindağlı, hastanede hayatını kaybetti.