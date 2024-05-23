Kontrolden çıkan minibüs orta refüje çarparak savruldu: 1 ölü

Büyükpınar Mahallesi İpekyolu Erikçe Kavşağı'nda, Servet Aytekin (22) idaresindeki minibüs, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolü kaybolduktan sonra orta refüje çarparak savrulan minibüs kaldırıma çıkarak durabildi. Feci kaza sırasında minibüs şoförü Servet Aytekin araçtan dışarı uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



ARAÇTAN DIŞARI ÇIKAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ



Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sırasında araçtan dışarı uçan sürücü Servet Aytekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

