Kontrolden çıkan minibüs yayalara ve araçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde minibüsün çarptığı iki yayadan biri yaşamını yitirdi, park halindeki 6 araç hasar gördü.

Kontrolden çıkan minibüs yayalara ve araçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ürgüp’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kontrolden çıkarak kazaya neden oldu.

Aksalur Mahallesi Cami Sokak’ta M.A'nın kullandığı minibüs, park halinde bulunan 6 araç ile yol kenarında yürüyen M.D. ve P.Y’ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan minibüs yayalara ve araçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - 1

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü M.A. ile P.Y, Ürgüp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan P.Y’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

M.D’nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...