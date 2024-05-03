Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durdu

Düzce Merkez Bahçeşehir bağlantı yolu üzerindeki kavşakta H.M. idaresindeki otomobil ile M.Ö. idaresindeki otomobil Muhsin Yazıcıoğlu Kavşağı'nda çarpıştı.



Çarpışmanın etkisi ile otomobillerden biri refüje çıkıp ağaca çarparak durdu. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

