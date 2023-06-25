Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 ölü

Feci kaza Osmaniye’de meydana geldi. Orta refüje çarparak karşı şeride geçen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 ölü



, gece saatlerinde merkez D 400 karayolu üzeri -Düziçi istikameti Çona köyü yakınlarında meydana geldi. Osmaniye'den, Düziçi istikametine giden 55 AFE 158 plakalı otomobil, Çona köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Karşı şeride geçen otomobil duvara çarparak durabildi. Kazada, Ersin Kar ve Furkan Bebek hayatını kaybetti. Çevrede bulunan insanların ihbarı üzerine üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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