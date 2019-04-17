Ankara Keçiören'de Fatih Caddesi üzerinde Keçiören yönüne ilerleyen A.T. idaresindeki otomobil öğle saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarında bulunan aydınlatma direğine, ardından otobüs durağına çarparak takla attı.
Kazada, otomobil sürücüsü ve durakta otobüs bekleyen T.G. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kontrollü ilerleyen trafik, takla atan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.