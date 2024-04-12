Kontrolden çıkan servis minibüsü yan yattı: 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Pazarcık - Narlı kara yolu üzerinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen servis minibüsü seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı.

Kazada minibüsteki 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası 6 yaralının ambulans ile hastaneye kaldırıldığı, 3 yaralı ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası inceleme sürüyor. Kazaya karışan minibüs olay yerinden kaldırıldı.