Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. Yarın için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 3 Haziran 2024 Pazartesi Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 4 Haziran 2024 Salı Konya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 5 Haziran 2024 Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°.