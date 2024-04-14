Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 18°. Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 16 Nisan 2024 Salı Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.