Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 18°. Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 16 Nisan 2024 Salı Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.
Bugün
18/
9
Yarın
18/
7
Salı
25/
6
Çarşamba
25/
9
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