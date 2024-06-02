Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Haziran 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. Yarın için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 4 Haziran 2024 Salı Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 5 Haziran 2024 Çarşamba Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 6 Haziran 2024 Perşembe Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°.
Bugün
30/
14
Yarın
31/
19
Salı
32/
20
Çarşamba
34/
19
Perşembe
32/
19
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