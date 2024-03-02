Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. Yarın için Konya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 13°. 4 Mart 2024 Pazartesi Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 5 Mart 2024 Salı Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 6 Mart 2024 Çarşamba Konya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 10°.
Bugün
16/
5
Yarın
13/
3
Pazartesi
14/
2
Salı
14/
2
Çarşamba
10/
5
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