Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2024

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. Yarın için Konya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 13°. 4 Mart 2024 Pazartesi Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 5 Mart 2024 Salı Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 6 Mart 2024 Çarşamba Konya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 10°.