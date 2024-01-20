Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 9°. 22 Ocak 2024 Pazartesi Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. 23 Ocak 2024 Salı Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 3°. 24 Ocak 2024 Çarşamba Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 5°.