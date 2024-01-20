Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 9°. 22 Ocak 2024 Pazartesi Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. 23 Ocak 2024 Salı Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 3°. 24 Ocak 2024 Çarşamba Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 5°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

14

/

5

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

9

/

0

Pazartesi

Kar Yağışı
Kar Yağışı

2

/

0

Salı

Sisli
Sisli

3

/

-2

Çarşamba

Sisli
Sisli

5

/

-4

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