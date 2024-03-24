Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. Yarın için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 26 Mart 2024 Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 27 Mart 2024 Çarşamba Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. 28 Mart 2024 Perşembe Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°.
Bugün
13/
-1
Yarın
16/
1
Salı
14/
5
Çarşamba
18/
6
Perşembe
20/
4
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