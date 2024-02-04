Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Şubat 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Şubat 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 7°. Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. 6 Şubat 2024 Salı Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 15°.

Bugün

Sisli
Sisli

7

/

-4

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

10

/

-2

Salı

Sisli
Sisli

11

/

1

Çarşamba

Sisli
Sisli

15

/

1

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