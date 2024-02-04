Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Şubat 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 7°. Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. 6 Şubat 2024 Salı Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 15°.
Bugün
7/
-4
Yarın
10/
-2
Salı
11/
1
Çarşamba
15/
1
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