Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 27°. Yarın için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 11 Haziran 2024 Salı Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 12 Haziran 2024 Çarşamba Konya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 13 Haziran 2024 Perşembe Konya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.

Bugün

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

27

/

17

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

30

/

14

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

33

/

16

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

18

Perşembe

Sıcak Hava
Sıcak Hava

37

/

19

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