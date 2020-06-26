Konya'da işçi minibüsü TIR'la çarpıştı: 6 ölü

Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR'la çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

İHA 26.06.2020 - 15:45 | Son Güncelleme : 26.06.2020 - 15:47

Konya'da işçi minibüsü TIR'la çarpıştı: 6 ölü

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Konya’nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara Karayolu üzeri Birimler Dörtyol Mevkisindeki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR kavşakta çarpıştı.

Kazada, minibüs hurdaya dönerken, TIR devrildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybederken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

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