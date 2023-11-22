Konya'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Emre Ç. yönetimindeki otomobil, Akören'den Yalıhüyük istikametine seyrederken ilçe çıkışında Mehmet Emin A. idaresindeki kamyona çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Hasan I. ile eşi Nur I. ve çocukları Gülbahar I. ve Fatma I.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emre Ç. ise Akören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

