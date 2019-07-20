Son dakika haberi! Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ticaret Borsası alt geçidinde, 42 ACM 965 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobil çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Konya'da katliam gibi kaza: 7 kişi öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.
Son dakika haberi! Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ticaret Borsası alt geçidinde, 42 ACM 965 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobil çarpıştı.