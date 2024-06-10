Konya'da motosiklet pikapla çarpıştı: 1 ölü

Konya'da V.M.A. idaresindeki pikap, Seydişehir ilçesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi Dumlupınar kavşağında Erol Büyükfişenk'in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Büyükfişenk'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Büyükfişenk'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.



Pikap sürücüsü V.M.A. gözaltına alındı.