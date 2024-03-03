Konya'da otomobil TIR'a çaptı: 1 ağır yaralı

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesi'nde M.E.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün ismi alınamayan TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü M.E.G. yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı sürücü yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması üzerine hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücünün Aydın'da jandarma astsubay çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.
Astsubay M.E.G.'nin Konya'da bir şehit yakınını ziyaret ettikten sonra Ankara'ya doğru yola çıktığı, bu sırada kaza geçirdiği belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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