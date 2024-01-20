Konya'da restoranda bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Olay dün saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Yeni Sille Caddesi’nde bulunan alkollü bir restoranda meydana geldi.
İddiaya göre, restoranda karşılaşan Yavuz Y. ile Cem Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yavuz Y., bıçakla Cem Ç.'yi ağır yaraladı.
Cem Ç. kanlar içerisinde yığılırken, Yavuz Y. ise otomobilini binip, olay yerinden kaçtı. Cem Ç., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Cem Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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