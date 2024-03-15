Konya'da şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven'e veda

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.



Cenaze törenine; şehidin yakınları, Vali Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Evrim Karakoz, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, askeri erkan, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



3. Ana Jet Üssü'nde düşen askeri eğitim uçağının pilotu kurtulmuş, uçağın düştüğü noktada iş makinesi kullanan bir askeri personel şehit olmuş, bir askeri personel yaralanmıştı.