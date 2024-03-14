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Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü: Pilot kurtuldu, pistteki uzman çavuş şehit oldu

Konya'da Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı, üs bölgesindeki şantiyeye düştü. Pilot, kazadan önce paraşütle atlayarak kurtuldu. Uçağın düştüğü noktada, pist onarım çalışması vardı. Alanda iş makinesi kullanan uzman çavuş şehit oldu, bir asker ise yaralandı.

Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü: Pilot kurtuldu, pistteki uzman çavuş şehit oldu
Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü: Pilot kurtuldu, pistteki uzman çavuş şehit oldu - 1 Şehit Uzman Çavuş Ercan Güven

3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan eğitim için havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 tipi , saat 12.51'de inişe geçtiği sırada bilinmeyen bir nedenle düştü.

Pilot Binbaşı Şükrü Gümüş, yere çarpma anından hemen önce paraşütle atladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Yaralı pilot, askeri helikopterle bulunduğu yerden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü: Pilot kurtuldu, pistteki uzman çavuş şehit oldu - 2

Uçağın düştüğü nokta, üs bölgesindeki şantiye alanıydı ve pist onarım çalışması yapılıyordu.

Burada iş makinesini kullanan Uzman Çavuş Ercan Güven'in şehit olduğu belirlendi.

Yaralanan Sözleşmeli Er Furkan Öztürk ise tedaviye alındı. Yaralı pilot ve askerin sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü: Pilot kurtuldu, pistteki uzman çavuş şehit oldu - 3

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da uçağın düştüğü bölgede, pist onarım çalışması yapan bir personelin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.''

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başsavcı Halil İnal'ın olay yerinde incelemelerde bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Olayla ilgili olarak soruşturma yapmak üzere iki Cumhuriyet savcısı ve 1 başsavcı vekili görevlendirilmiştir. Olay yerinde gerekli incelemeler yapılıp, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir."

VİDEO: UÇAĞIN DÜŞME ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

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