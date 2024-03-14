Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü: Pilot kurtuldu, pistteki uzman çavuş şehit oldu

MSB'DEN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da uçağın düştüğü bölgede, pist onarım çalışması yapan bir personelin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.''

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI



Öte yandan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başsavcı Halil İnal'ın olay yerinde incelemelerde bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Olayla ilgili olarak soruşturma yapmak üzere iki Cumhuriyet savcısı ve 1 başsavcı vekili görevlendirilmiştir. Olay yerinde gerekli incelemeler yapılıp, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir."

VİDEO: UÇAĞIN DÜŞME ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ