Konya’da sır ölümler: Önce kardeşi intihar etti, sonra ablası ölü bulundu

Konya’da bir kadın apartman bahçesinde ölü bulundu. Kadının kız kardeşinin de olaydan 4 saat önce intihar ederek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Polis iki ölüm olayıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Konya’da sır ölümler: Önce kardeşi intihar etti, sonra ablası ölü bulundu

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’nın Selçuklu ilçesinde bu sabah iki kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Malazgirt Mahallesi’ndeki apartmanın bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bahçede bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Konya’da sır ölümler: Önce kardeşi intihar etti, sonra ablası ölü bulundu - 1

Olay yerine gelen sağlık görevlilerin yaptığı kontrolde Şerife Bedel isimli kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Bedel’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Konya’da sır ölümler: Önce kardeşi intihar etti, sonra ablası ölü bulundu - 2

4 SAAT ÖNCE KARDEŞİ CANINA KIYDI

Şerif Bedel’in kız kareşi Gül Bedel’in de olaydan yaklaşık 4 saat önce merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi’nde bulunan evinde ilaç içerek canına kıydığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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