Konya’da sır ölümler: Önce kardeşi intihar etti, sonra ablası ölü bulundu

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bu sabah iki kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.
Olay, saat 10.30 sıralarında Malazgirt Mahallesi’ndeki apartmanın bahçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bahçede bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık görevlilerin yaptığı kontrolde Şerife Bedel isimli kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Bedel’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
4 SAAT ÖNCE KARDEŞİ CANINA KIYDI
Şerif Bedel’in kız kareşi Gül Bedel’in de olaydan yaklaşık 4 saat önce merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi’nde bulunan evinde ilaç içerek canına kıydığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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