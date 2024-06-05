Konya’da sır ölümler: Önce kardeşi intihar etti, sonra ablası ölü bulundu

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bu sabah iki kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.



Olay, saat 10.30 sıralarında Malazgirt Mahallesi’ndeki apartmanın bahçesinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, bahçede bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.