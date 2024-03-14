Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü

Konya 3. Ana Jet Üssü'nde eğitim için havalanan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçak, saat 12.51'de inişe geçtiği sırada düştü.
Pilot, çarpma anından hemen önce paraşütle atlayarak kurtuldu.
Helikopterle bulunduğu yerden alınan pilot, hastaneye kaldırıldı.
VALİ ÖZKAN: ŞANTİYEDEKİ BİR PERSONELİN ŞEHİT OLDUĞU BİLGİSİ VAR
NTV yayınına telefonla bağlanan Konya Valisi Vahdettin Özkan, uçağın düştüğü şantiyede iş makinesi kullanan bir askeri personelin şehit olduğunu söyledi.
Vali Özkan şöyle konuştu:
''Türk Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağımız üs bölgesine yakın üs içinde düştü. Pilotumuz atlayarak sağ olarak kurtuldu. Uçağın düştüğü yerde şantiye alanında araştırmalar devam ediyor. İlk edindiğimiz bilgiler, şantiyenin içinde iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğu yönünde. İlk bilgi askeri personel olduğu yönünde.''
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da uçağın düştüğü bölgede, pist onarım çalışması yapan bir personelin şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.''
2022 yılında yine Konya'da eğitim uçağı düşmüş, pilot aynı şekilde paraşütle atlayarak kurtulmuştu.
F-5 EĞİTİM UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NELER?
Çok amaçlı bir uçak olan ve çok yüksek manevra kabiliyetine sahip F-5, hava savaşları için Sidewinder füzeleri taşıyabilir. F-5, kara saldırıları için de bomba ve roket taşımaktadır.
Mürettebat: 1
Uzunluk: 14.35 m
Yükseklik: 4.10 m
Kanat açıklığı: 7.85 m
Kanat alanı: 17.28 m²
Yüklü ağılığı: 9.300 kg
Motor: 2 x General Electric J-85
Itiş gücü:15.5 kN
Maksimum hız: 1526 km/s (1.2 Mach)
Menzil: 1815 km
Çıkabildiği maksimum yükseklik: 15.400 m
TÜRK YILDIZLARI HAKKINDA
Türk Yıldızları, süpersonik özellikte olan uçaklarla akrobasi gösterisi düzenleyen dünyada birkaç ekipten birisidir.
Türk Yıldızları adı verilen akrotim, ilk gösterisini dört NF-5A/B Freedom Fighter Uçağı ile 18 Haziran 1993 tarihinde Ankara‘nın Akıncı bölgesinde bulunan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı‘nda gerçekleştirdi.
Türk Yıldızları Akrotimi’nin, Türk halkına tanıtımı 5 Ekim 1994 tarihinde Diyarbakır'da 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 29 Ekim 1994 Cumhuriyet Bayramı törenlerinde gerçekleşti.
Türk Yıldızları’nın 100’üncü gösterisi ise 29 Ekim 2000 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilendi.
Türk Yıldızları, 24 Ağustos 2001’de Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, 1 milyonu aşkın kişiye düzenlediği hava gösterisiyle birlikte dünya rekoru kırdı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Yurt Haber
- Haber
- Konya
- Uçak
- Son Dakika Haberleri