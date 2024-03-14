Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü

Vali Özkan şöyle konuştu:

''Türk Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağımız üs bölgesine yakın üs içinde düştü. Pilotumuz atlayarak sağ olarak kurtuldu. Uçağın düştüğü yerde şantiye alanında araştırmalar devam ediyor. İlk edindiğimiz bilgiler, şantiyenin içinde iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğu yönünde. İlk bilgi askeri personel olduğu yönünde.''



MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da uçağın düştüğü bölgede, pist onarım çalışması yapan bir personelin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.''

2022 yılında yine Konya'da eğitim uçağı düşmüş, pilot aynı şekilde paraşütle atlayarak kurtulmuştu.

F-5 EĞİTİM UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NELER?



Çok amaçlı bir uçak olan ve çok yüksek manevra kabiliyetine sahip F-5, hava savaşları için Sidewinder füzeleri taşıyabilir. F-5, kara saldırıları için de bomba ve roket taşımaktadır.

Mürettebat: 1

Uzunluk: 14.35 m

Yükseklik: 4.10 m

Kanat açıklığı: 7.85 m

Kanat alanı: 17.28 m²

Yüklü ağılığı: 9.300 kg

Motor: 2 x General Electric J-85

Itiş gücü:15.5 kN

Maksimum hız: 1526 km/s (1.2 Mach)

Menzil: 1815 km

Çıkabildiği maksimum yükseklik: 15.400 m