Köpeğe çarpan otomobili görünce manevra yaptı: Şarampole uçtu

Kaza, Alaca-Sincan Köyü kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Alaca’dan Yozgat istikametine seyir halinde olan Yasin D. idaresindeki otomobil yol üzerindeki bir köpeğe çarptı. Bu sırada kazaya karışan aracın arkasından gelen Ali K. idaresindeki otomobil ise köpeğe çarpan araca çarpmamak için manevra yaparak aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve takla atıp şarampole uçtu.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Ali K.’yi Alaca Belediye itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralı sürücü olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

