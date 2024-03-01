Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç tarlaya devrildi: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Malatya kara yolu üzerinde bulunan Yeşilkale köyü mevkiinde meydana geldi.

T.D., otomobiliyle seyir halindeyken yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada sürücü T.D. ile araçta bulunan Ü.U.D. (29), Z.D. (50), V.D. (56) ve G.D. (22) yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan G.D ve Z.D, Sivas’tan havalanan ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.