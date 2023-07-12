Köpeğin ısırdığı genç mimar kuduzdan öldü

KURTULMA ORANI ÇOK DÜŞÜK



Uzmanlar dünya literatüründe şu ana kadar kuduz olup yaşayan 15 ila 17 arasında vaka bulunduğunu belirtiyor.



GEÇEN YIL DA ÖLÜMLÜ VAKA



Bitlis'te geçen yıl kasım ayında iki çocuğa saldıran köpeğin kuduz olduğu belirlenmişti. Yapılan testlerde kanunda kuduz virüsüne rastlanan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin hayatını kaybetmişti.