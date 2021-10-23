Köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde yaşayan Esra Aşık’ın 3 yaşındaki oğlu Mert Furkan, arkadaşlarıyla birlikte evinin önünde oyun oynadığı sırada başıboş gezen sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Oyun oynayan diğer çocuklar koşarak kurtulurken Mert Furkan ise köpeğin saldırısı neticesinde yaralandı. Başında, dudağında, elinde, kolunda ve yüzünde derin çizikler ve yarıklar oluşan küçük çocuk, birlikte oyun oynadığı çocukların haber vermesi üzerine olay yerine gelen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan küçük çocuk, olay yerine çağrılan ambulans ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Mert Furkan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Köpeğin saldırısından dolayı büyük korku ve panik yaşayan Mert Furkan, “Köpek ısırınca kaçtım, ablalar beni kurtardı” diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.



"NE KADAR BAŞIBOŞ KÖPEK VARSA GETİRİP BURAYA ATIYORLAR"

Yaşanan olayı anlatan anne Esra Aşık ise, “Araç ilçesinde çok fazla köpek var. Çevre ilçelerden ya da köylerden ne kadar başıboş köpek var ise getirilip buraya atılıyor. Kapının önünde çocuklar oyun oynarken ablası ile birlikte hatta oğluma yaşıt yanlarında 2-3 tane daha çocuk var. O sırada bisiklete binerken herhalde bisikletin sesinden huylandı galiba köpek, çocuğuma saldırmış. Ben yine bununla atlattığı için şükrediyorum. Daha fenası da olabilirdi. Yetkililerden yardım istiyorum, köpeklere bir barınak yapsınlar” dedi.



"KÖPEK GÖRDÜĞÜ YERDE KAÇIYOR"



Oğlunun yüzünde dikiş izlerinin kaldığını söyleyen Esra Aşık, “Dudağı zaten parçalandı, alnında iki tane dikiş var. Elinde de dikiş izi kaldı. Hele psikolojisi deseniz zaten oğlumun bozuldu. Köpek gördüğü yerde oğlum kaçacak yer arıyor” diye konuştu.



"ÇOCUĞUMU OKULA GÖNDEREMİYORUM"



Okul çevresinde her zaman 15 civarında köpeklerin olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Numan Çalış da, “Bunlardan benim çocuklarım geçemiyor. Burada Halk Eğitim Merkezinin okulu da var. Okula da geçemiyorlar. Ben evden görüyorum. Araç Belediyesi başta olmak üzere ilimizin önde gelenlerinden, yetkililerden bu işe bir çözüm bulmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.



"ÜÇ AYDA ÜÇ ÇOCUĞUMUZA SALDIRDILAR"



Köpeklerin okul ve cami önlerinde beslenmesinin yanlış olduğunu söyleyen Araç Çay Mahallesi Muhtarı Musa Soydan ise, “Çarşamba günü evinin önünde oynayan küçük bir çocuğumuza köpekler saldırdı. Köpekler, çocuğun yüzünü, elini ve kolunu parçaladı. Biz bu işten mustaribiz, yetkililerden çözüm bekliyoruz. Bu olaylar üç aydır mahallemizde devam ediyor. Üç ay içinde üç tane çocuğumuz köpekler saldırdı ve çocuklarımız yaralandı. Bu konuda devletimizden yardım talep ediyorum. İlgilenmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

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