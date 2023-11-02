Köpek eğitmeni tartıştığı müşterisini öldürdü

Mersin’de köpek eğitmeni, tartıştığı köpek sahibi müşterisini vurarak öldürdü.



Edinilen bilgiye göre, önceki gün merkez Yenişehir ilçesindeki bir veteriner kliniğine giden Mehmet Bozdoğan, klinikte köpek eğitmeni olarak çalışan G.Ö. ile tartıştı.



Köpek muayenesine ilişkin alacak verecek meselesinden çıktığı ileri sürülen tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan köpek eğitmeni G.Ö., müşterisi Mehmet Bozdoğan'ı pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.



Zanlı olaydan sonra kaçarken, Bozdoğan tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece yaşamını yitirdi.



Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.