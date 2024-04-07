Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş ne zaman başlıyor? Hangi yollar ücretsiz?

Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçişe dair araştırmalar bayram öncesi hız kazandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu. İşte, Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş hakkında bilgiler...



Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla cumartesi sabah itibarıyla bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak.



Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.



BAZI YOLLAR ÜCRETLİ OLACAK



Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.