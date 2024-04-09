Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş ne zaman bitecek?

Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olarak halka hizmet verecek. Ramazan Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. İşte, Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş hakkında bilgiler...



Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla cumartesi sabah itibarıyla bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak.



Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.