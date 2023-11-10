Kör eden bardak için 5 yıl hapis

Kahramanmaraş'ta bardak fırlatarak kavga ettiği kişinin tek gözünün kör olmasına neden olan avukat 5 yıl hapis ve para cezası aldı.

Olay, 3 Haziran 2022’de kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan eğlence mekanında meydana geldi. Ayrı masalarda oturan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.



Kavga sırasında avukat 28 yaşındaki Faruk Taş, masada bulunan bardağı karşı gruptaki 27 yaşındaki Oktay Kurt’a fırlattı.

Bardağın sol gözüne isabet ettiği Oktay Kurt’un götürüldüğü hastanede gözünün görme yetisini kaybettiği tespit edildi. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı.

"KENDİMİ SAVUNDUM"

İfadesinde kavganın karşı tarafın küfür etmesiyle başladığını söyleyen Faruk Taş, "Diğer masadan bizim masaya doğru şişeler fırlatılmaya başlandı. Daha sonra bir şahıs, elindeki şişe ile başıma vurdu. aşanan arbede sırasında sadece kendimi savundum. Kimseyi darbetmek için bir müdahalede bulunmadım." dedi.

Oktay Kurt ise ifadesinde kendilerine karşı masadan küfredildiği için kavganın başladığını öne sürdü. Faruk Taş'ın attığı bardağın sol gözüne geldiğini söyleyen Kurt, "Yaranın acısı ile uğraşırken karşı taraf, bana vurmaya başladı." diye konuştu.



TUTUKLAMA KARARI

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen avukat Faruk Taş tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kavgaya karışanlar hakkında başlatılan soruşturmada, Faruk Taş hakkında 2 kişiye yönelik basit yaralamaya teşebbüs ve silahla kasten yaralama suçlarından 6 yıla, Oktay Kurt hakkında 4 kişiye yönelik hakaret, basit yaralamaya teşebbüs ve silahla kasten yaralama suçlarından 17 yıla kadar hapis cezası istendi. Kavgaya karışan diğer 2 kişi hakkında da 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olaydan bir ay sonra görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık avukat Faruk Taş, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 8’inci durulmasına sanıklar Oktay Kurt ve Ertuğrul Görgü ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada mahkeme savcısı verdiği mütalaasında sanıklardan Faruk Taş ve Mustafa Ağca’nın cezalandırılmasını talep etti.



HEM HAPİS HEM PARA CEZASI



Duruşma sonunda hakim, Oktay Kurt'un bir gözünü kaybetmesine neden olan bardağı silah sayarak Faruk Taş'ın 5 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Taş ayrıca basit yaralama suçundan 2 bin 500 lira adli para cezası aldı. Oktay Kurt’a ise hakaret ve kasten yaralama suçundan 1 yıl 10 ay 34 gün hapis cezası verildi. Diğer sanıklar Ertuğrul Görgü 2 yıl 22 gün, Mustafa Ağca ise 1 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı.

Hakim ayrıca Mustafa Ağca hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken, diğer sanıklar Oktay Kurt ve Ertuğrul Görgü’nün daha önce haklarında başka mahkemece verilip ertelenmiş hapis cezası kararları olduğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.

