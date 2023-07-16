Korkuteli’nde iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza Fethiye kara yolu Korkuteli İmrahor Mahallesi çevre yolunda dün saat 22.00 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye istikametinden Antalya istikametine giden Doğan Can K. yönetimindeki otomobil, taziye ziyaretine giden Memiş G. idaresindeki otomobile çarptı.

Kazada araç içinde bulunan sürücü Memiş G.’nin eşi Ünzile G. Olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada her iki aracın sürücüleri Doğan Can K. ve Memiş G. yaralı olarak Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Ünzile G.'nin cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.