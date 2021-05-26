Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplandı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da toplandı.

Toplantının gündeminde aşı tedariği, aşılama planı ve Ankara'ya bugün ulaşan BioNTech aşılarının sevkiyatı var.

Sağlık Bakanlığı depolarına ulaşan bu yeni sevkiyatın kaç doz olduğuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Bilim Kurulu toplantısında da aşı takvimi yeniden değerlendiriliyor.

Şu anda belirlenen gruplarla birlikte, 55 yaş üzeri aşılanıyor. Yaş grubunun değişip değişmeyeceği merak ediliyor. Kurul, kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran itibarıyla başlayacak yeni döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunuyor.

Koca, toplantının ardından saat 18.00'de Youtube üzerinden açıklama yapacak.