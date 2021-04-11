Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? (Önce Bilim Kurulu ardından Kabine)

Son dakika haberi!

Koronavirüs Bilim Kurulu, yarın bir kez daha salgın gündemiyle toplanıyor.

Salgınla mücadelede yeni tedbirler alınacak mı? Tam kapanma veya seyahat kısıtlaması gündem mi? Bu soruların yanıtı için gözler yeni haftada yapılacak 2 kritik toplantıda.

İlk olarak Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yapılacak.

Toplantıda, 81 ilden gelen son veriler değerlendirilecek. Yerinde karar döneminin başladığı 1 Mart'ta vakalar 9 bin 891 idi. Nisan ayında günlük vaka sayıları 55 bin sınırını geçti. Mutasyonlu virus oranı yüzde 85’e ulaştı.

Test pozitif oranı yüzde 18'e yoğun bakımların doluluk oranı ise yüzde 66 ulaşmış durumda.

Mutasyonlu virüsün yayılmasıyla, çocuk vakalar da arttı.

Toplantıda bu nedenle okulara yönelik bir değerlendirme de yapılacak.

Bilim Kurulu toplantısında tüm bu veriler ışığında bir tavsiye raporu hazırlanacak.



SALI GÜNÜ KABİNE

Salı günü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, kabine toplantısı yapılacak.

Kabine'den 29 Mart tarihinde çıkan karara göre şu anda 58 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, ramazan ayı boyunca 81 ile yayılacak.



Ülke genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler yalnızca paket servisle hizmet verebilecek.

Ramazan Ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinliklere de izin verilmeyecek.

Vaka sayılarındaki rekor artışla birlikte, bunlara ek tedbirlerin alınıp alınmayacağı merak konusu.



VİDEO: 3 VAKADAN BİRİ İSTANBUL'DA