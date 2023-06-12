Koruma altındaki Benekli Semenderler Erzincan’da görüntülendi

Kemaliye’de doğa fotoğrafı çekmek için araziye çıkan vatandaşlar, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı için koruma altında bulunan Benekli Semenderleri görüntüledi.



Vatandaşlar, son zamanlarda Elazığ, Malatya, Muş, Bingöl ve Bitlis'de görülen ve nesli tükenmek olduğu için koruma altında bulunan "Benekli Semenderi" fark ederek görüntülediler.

İlçede Benekli Semendere Yağmur Böceği denildiğini aktaran vatandaşlar, “Benekli Semenderlerin uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınanlar arasında ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir canlı türü olduğunu biliyoruz. Bu doğa zenginliklerine sahip çıkmamız lazım” ifadelerine yer verdiler.