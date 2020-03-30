Koruma altındaki Göksu Deltası'nda yangın

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan ve koruma altındaki Göksu Deltası'nda çıkan yangına, arazi şartları uygun olmadığı için müdahale edilemedi.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 30.03.2020 - 00:53 | Son Güncelleme : 30.03.2020 - 00:55

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Koruma altındaki Göksu Deltası'nda yangın (Kendiliğinden sönmesi beklendi)

İçerisinde çok sayıda kuş ve bitki türü barındıran Göksu Deltası'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Bölgeye gönderilen ekipler, arazinin bataklık olması dolayısıyla yangına müdahale edemedi.

Yangın nedeniyle kuşların barınma ve yumurtlama alanlarının yok olduğu belirtildi.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Göksu Deltası’nda nesli tükenmekte olan 'Saz Horozları'nın yumurtalarının da yandığı öğrenildi. 

Kendiliğinden sönmesi beklenen yangının çıkış nedeni araştırılacak.

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