Kovalamacada aracını bırakıp kaçtı: Polise yakalandı

Olay dün saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri şüphe üzerine 42 AIF 093 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan otomobil sürücüsü trafiğe takılınca yakalanmamak için aracı bırakıp yaya kaçmaya çalıştı.

KAÇTIĞI POLİS YAKALADI, SOĞUKTAN YİNE POLİS KORUDU



Sokak aralarında bir süre izini kaybettirmeye çalışan şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. B.Y. isimli şahsın aracında polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Alkol kontrolünden geçirilen sürücünün Genel Bilgi Tespiti (GBT) sistemi üzerinden yapılan kontrolde hakkında arama ve yakalama kararı olduğu belirlendi. Polisten kaçarak kovalamaca sonucu üşüyen sürücüye ise yine bir polis memuru tarafından mont giydirildi.

"POLİSE 3 KERE TABANCA KAPTIRDIM BEN"



Polis memurunun kaçarken bir şey attın mı sorusuna sürücü B.Y.’nin, “Yok bir şey atmadım. Tabancam yok ki. Daha önceden polise 3 kere tabanca kaptırdım ben” demesi ise dikkat çekti. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.