Köye inen ayılara köy halkından devriyeli önlem

"KÖYDEKİ HER HANE KORKUYLA YAŞIYOR"



Köy muhtarı Ramazan Küçüksarı, köylülerin korku içinde yaşadığını belirterek "Dün burada bir kız çocuğu ayı ile karşılaştı. Korkup eve saklandı. Bizde arkadaşlarla bu bölgeye geldik. Ses fişekleri atıyoruz. Hayvanları insanların yaşam bölgesinden uzak tutmaya çalışıyoruz. Son zamanlarda köyümüzde bu tip ayı vakaları çoğalmaya başladı. Artık insanların yerleşim yerleri olan evlerine kadar gelemeye başladılar. Birkaç noktada böyle bizim gibi devriye gezen arkadaşlarımız var. İnşallah bu yabani hayvanlar bölgede uzaklaşır bizde rahata ederiz. Hepimiz tedirginiz. Köydeki her hane korkuyla yaşıyor." dedi.

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