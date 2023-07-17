Köye inen ayılara köy halkından devriyeli önlem

Doğu Karadeniz'de yapılan envanter çalışmalarında popülasyonunda artış gözlemlenen ayılar, indikleri yerleşim yerlerinde vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor.
Rize’nin Çayeli ilçesinde aç kalan ayılar, doğal yaşam alanlarından indikleri Derecik köyünde, yiyecek arıyor. Ayılar, ekili tarım alanlarına ve özellikle arı kovanlarına zarar veriyor.
Önlem alan köylüler, kurdukları 15 kişilik timle, belirledikleri noktalarda geceleri devriye gezip, av tüfekleriyle ses fişekleri atarak ayıları bölgeye yaklaştırmıyor.
"AĞAÇTA AYININ GİTMESİNİ BEKLEDİM"
Ayı ile karşılaşma anını anlatan Hasan Şimşek, "Ayılar için toplanıp, devriye atıyoruz. Geçen eşim benden erik istedi. Ben de ağaca çıktım, erik topladım. Ağaçtan aşağıya inerken, dipte bana ulaşmak için çaba gösteren bir ayıyı gördüm. Eliyle ağacın dibinden yukarı doğru çıkmaya çalışıyordu. Ben de bağırınca biraz bekledi sonra da gitti. Ağaçta 5 dakika ayının gitmesini bekledim. Akşamları ayıları, sesle korkutarak geri gitmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.
"KÖYDEKİ HER HANE KORKUYLA YAŞIYOR"
Köy muhtarı Ramazan Küçüksarı, köylülerin korku içinde yaşadığını belirterek "Dün burada bir kız çocuğu ayı ile karşılaştı. Korkup eve saklandı. Bizde arkadaşlarla bu bölgeye geldik. Ses fişekleri atıyoruz. Hayvanları insanların yaşam bölgesinden uzak tutmaya çalışıyoruz. Son zamanlarda köyümüzde bu tip ayı vakaları çoğalmaya başladı. Artık insanların yerleşim yerleri olan evlerine kadar gelemeye başladılar. Birkaç noktada böyle bizim gibi devriye gezen arkadaşlarımız var. İnşallah bu yabani hayvanlar bölgede uzaklaşır bizde rahata ederiz. Hepimiz tedirginiz. Köydeki her hane korkuyla yaşıyor." dedi.
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