Kozan'da evde çıkan yangın can aldı: 3 ölü

İlçeye bağlı Pekmezci Mahallesi’nde bulunan Mustafa Parlak’a (65) ait iki katlı evde sabaha karşı bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Alevleri fark edenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.



Eve giren ekipler, Mustafa Parlak'ı baygın halde bulurken eşi Zeynep ile oğulları Sefa ve Sezer Parlak’ın cansız bedenleriyle karşılaştı.

Dumandan etkilenen Mustafa Parlak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangında hayatını kaybeden anne ve oğullarının cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.



Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin