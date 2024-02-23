Kozan’da uyuşturucu sattığı öne sürülen 1 şüpheli tutuklandı

İlçede Kozan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği uyuşturucu satıcılarının önüne geçmek için Cumhuriyet Mahallesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 şüphelinin uyuşturucu içtiği öne iddia edilen 2 şüpheli gözaltına aldı.



Uyuşturucu içtiği öne sürülen kişiler serbest bırakılırken uyuşturucu sattığı öne sürülen bir şüpheli tutuklandı.



Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 107 uyuşturucu hap, 4 parça halinde toplam 6,07 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.